Ricercato per reati di droga a Bologna: arrestato a Pisa

I Carabinieri della Compagnia di Pisa, in esecuzione di un ordine di carcerazione, hanno arrestato un 30enne cittadino tunisino, pregiudicato, e hanno denunciato in stato di libertà altri due suoi connazionali coetanei per ricettazione e detenzione di sostanze stupefacenti.

Più nel dettaglio, a Pisa i militari della Sezione Radiomobile hanno controllato e arrestato il primo uomo poiché a suo carico pendeva un’ordinanza di revoca di decreto di sospensione di ordine di esecuzione per la carcerazione e ripristino dell’ordine stesso emesso dalla Procura della Repubblica presso Tribunale di Bologna; Il 30enne arrestato è stato condotto nel carcere Don Bosco, dove sconterà la pena di 4 mesi di reclusione per reati inerenti gli stupefacenti commessi a marzo 2018 a Bologna.

Inoltre i Carabinieri hanno sorpreso gli altri due tunisini in possesso di un motociclo rubato pochi giorni fa a Pisa, contestando al contempo a uno di essi la detenzione di quasi 17 grammi di hashish; per loro è scattata la denuncia e piede libero, con il sequestro della droga e del motorino.