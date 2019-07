Ricercato per furto in abitazione: rintracciato a Santa Croce sull'Arno

Ieri mattina, 4 luglio, a Santa Croce sull’Arno, i Carabinieri hanno arrestato un albanese di 29 anni, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Firenze. Il giovane, che dovrà scontare una condanna di 4 anni e mezzo per furto aggravato in abitazione, è stato rintracciato e localizzato a conclusione di una mirata attività investigativa. Dopo le formalità di rito è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Pisa.