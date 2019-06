Ricercato da 5 anni per spaccio di droga: 30enne in manette

Un atteggiamento sospetto di un giovane straniero che manifestava nervosismo durante un controllo di routine, in zona stazione, svolto dalle Volanti della Questura. Un comportamento che era 'giustificato' dal fatto che l'uomo, S.H., tunisino di 30 anni, era ricercato da ben cinque anni.

S.H. in un primo momento ha fornito un nome falso, consapevole di avere un provvedimento a suo carico che lo avrebbe condotto in carcere, ma gli agenti avevano però subito intuito che l’uomo aveva qualcosa da nascondere. Così, accompagnato in Questura, attraverso l’analisi delle impronte digitali è emersa la reale identità. E' stato così eseguito un provvedimento restrittivo a suo carico per reati inerenti lo spaccio di stupefacenti emesso a seguito di una impegnativa attività di indagine.

Dichiarato in stato di arresto è adesso detenuto presso la Casa Circondariale di Pisa.

Il video dell'operazione