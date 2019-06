Ricercato scovato in un albergo del centro

E' stato arrestato ieri pomeriggio, sabato 8 giugno, a Pisa, un pregiudicato di nazionalità polacca in esecuzione di un ordine proveniente dalla Procura della Repubblica di La Spezia.

L'uomo è stato rintracciato durante uno dei numerosi controlli svolti dalla Questura di Pisa nelle strutture ricettive.

In una struttura della zona del centro città il pregiudicato è stato identificato dagli agenti della Squadra Volante. All'atto del controllo nelle banche dati in dotazione alle forze di Polizia, il polacco è risultato gravato dall'ordine di cattura e, pertanto, è stato prima condotto in Questura e, successivamente, è stato associato presso il carcere Don Bosco.