E' responsabile di rapine in Romania, trovato a Pisa: arrestato

Era ricercato perchè responsabile di alcune rapine commesse in Romania e alloggiava in un B&B del centro di Pisa. E' stata la Polizia a scovare, nel corso dei servizi di controllo per il contrasto ai furti, V.V.C., un rumeno di 21 anni, residente in Romania, che si trovava all'ombra della Torre insieme ad una donna italiana. Il giovane era colpito da un mandato di arresto europeo emesso da Autorità Rumena.



E' stato così arrestato e accompagnato nel carcere Don Bosco, mentre gli atti relativi al suo arresto sono stati inviati alla Corte di Appello di Firenze.

Fondamentale per l’esecuzione del provvedimento restrittivo è stata la collaborazione dell’Ufficio di cooperazione internazionale SIRENE che ha inviato gli atti relativi alla segnalazione dell’Interpol presente in Banca dati delle Forze di Polizia.

Eseguiti gli adempimenti procedurali l’arrestato sarà trasferito, in regime di detenzione carceraria, in Romania.