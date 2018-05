Trovato con la droga dopo una violazione di domicilio: era ricercato per scippo, in carcere

La collaborazione tra la Polizia Municipale di San Giuliano Terme e la Questura di Pisa ha portato ieri, 8 maggio, all'arresto di un ricercato con a carico di un ordine di carcerazione. Si tratta di un marocchino di 29 anni, regolare sul territorio nazionale, che doveva scontare in totale 11 mesi per varie condanne legate a scippi commessi a Vibo Valentia e Monza.

L'uomo è stato rintracciato dai vigili nella cittadina termale a seguito di una violazione di domicilio. Al momento del controllo è stato trovato in possesso di droga, così si è attivata la collaborazione con la Questura per i successivi accertamenti. Una volta emersa la pendenza giudiziaria, emessa dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Monza, per lo straniero sono scattate le manette. Ora si trova al carcere Don Bosco per l'espiazione della pena.