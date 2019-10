Ricercato per violenza domestica: arrestato

Gli agenti della Polizia Ferroviaria di Pisa hanno individuato ed arrestato un cittadino tunisino di 56 anni, ricercato in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Ancona. I poliziotti, durante uno specifico servizio di controllo in stazione, hanno notato lo straniero tra la folla di viaggiatori all’interno del sottopassaggio e, insospettiti dal suo atteggiamento, lo hanno sottoposto ad approfonditi controlli, dai quali è emerso un ordine di carcerazione.

Il 56enne, in regola con le norme sul soggiorno, si era reso responsabile nel 2007 di episodi di violenza domestica commessi nei confronti di componenti della sua famiglia, rispetto ai quali è stato condannato alla pena di 6 anni e 6 mesi nel 2013, anno dal quale aveva fatto perdere le sue tracce.