Fermato per un controllo in piazza Vittorio Emanuele: era ricercato per violenza sessuale su minore

Si trovava in piazza VIttorio Emanuele a Pisa ed è stato fermato in atteggiamento sospetto dalla Polizia di Stato, impegnata nei controlli dedicati al rispetto dei decreti della Presidenza del Consiglio dei ministri che vietano lo spostamento delle persone senza giustificata motivazione, a causa dell emergenza da Coronavirus.

Ad essere controllato un giovane tedesco di 19 anni, risultato destinatario di un mandato di arresto europeo per violenza sessuale su minore, reato punibile in Germania fino ad un massimo di 15 anni.



Tramite gli accertamenti investigativi, espletati dalla Squadra Mobile di Pisa attraverso l'Europol, il giovane è risultato a tutti gli effetti un ricercato internazionale ed è stato così arrestato e condotto al carcere Don Bosco .

