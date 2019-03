Deve scontare la pena per ricettazione: arrestato

Nella mattinata di ieri, 5 marzo, i Carabinieri della Stazione di Pontedera hanno arrestato un cittadino senegalese 58enne, in esecuzione di un’ordinanza di carcerazione emessa dalla Procura della Repubblica di Napoli. L'uomo doveva scontare una pena residua di un anno e tre mesi di reclusione per il reato di ricettazione. Dopo le formalità di rito, è stato accompagnato presso la propria abitazione in regime di detenzione domiciliare.