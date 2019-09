Rimpatriato nel 2018, torna di nuovo in Italia: arrestato

A fine giugno 2018 era stato accompagnato alla frontiera marittima di Bari per il rimpatrio, ma prima dei 5 anni previsti dalla normativa sull'immigrazione ha fatto ritorno sul territorio nazionale. E' stato arrestati ieri, 10 settembre, a Santa Croce sull'Arno dai Carabinieri un albanese di 36 anni.

Dopo le formalità di rito, è stato condotto presso il proprio domicilio in regime di arresti domiciliari, in attesa del giudizio direttissimo in programma stamattina davanti al Tribunale di Pisa.