Rissa con coltello e pezzi di vetro in viale Gramsci: 20enne in carcere

Una rissa con accoltellamenti avvenuta l'11 giugno 2019 in viale Gramsci a Pisa, a due passi dalla stazione ferroviaria. Nel corso dell'episodio due tunisini avevano aggredito armati di coltello e frammenti di vetro altri due connazionali, causando loro lesioni guaribili rispettivamente in 20 e 40 giorni. Mentre uno dei due aggressori si trova già in carcere per analoga vicenda, l'altro, un giovane 20enne, è stato arrestato nei giorni scorsi dai Carabinieri della Compagnia di Pisa.

I militari della Sezione Operativa hanno notificato al ragazzo, presentatosi spontaneamente con il proprio avvocato, un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal tribunale di Pisa, per reati contro la persona. Il 20enne è stato quindi accompagnato presso il carcere Don Bosco.