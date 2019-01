Lunga lista di condanne: 57enne accompagnato in carcere

Nel pomeriggio di ieri, 22 gennaio, a San Giuliano Terme, i carabinieri della Stazione di Pontasserchio hanno arrestato un 57enne italiano, in ottemperanza ad un provvedimento di esecuzione di pene concorrenti emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pisa. L’uomo dovrà scontare una pena di cinque anni e sei mesi di reclusione, poiché condannato per i reati di furto, violazione di domicilio, spaccio di sostanze stupefacenti e in materia di codice della strada, commessi dal 1995 al 2017 nella provincia di Pisa.

L’arrestato è stato condotto presso la casa circondariale di Pisa.