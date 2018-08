Rumori molesti da un appartamento: all'interno droga e soldi

Avevano sentito alcuni rumori particolarmente molesti provenire dall'abitazione a Cascina di un cittadino marocchino di 30 anni. Così i vicini, nella notte tra il 14 e il 15 agosto, hanno chiamato i Carabinieri che, giunti sul posto, hanno sottoposto a perquisizione personale e domiciliare il 30enne. Il giovane ha tentato più volte di impedire ai militari l'accesso nell'appartamento, opponendo una viva resistenza. Alla fine i Carabinieri sono riusciti ad entrare e a sequestrare alcuni grammi di hashish e cocaina e 100 euro in contanti.

L'uomo è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. E' stato trattenuto agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo.