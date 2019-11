Spaccia abitualmente in centro, ma era seguito da tempo dai Carabinieri: 21enne in carcere

Nelle ore notturne fra il 25 e 26 novembre i Carabinieri della stazione di Pisa hanno arrestato un tunisino di 21 anni, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Pisa. Il giovane è accusato di numerosi episodi di spaccio.

Il provvedimento restrittivo è conseguente infatti ad una puntuale attività investigativa, coordinata dalla Procura, condotta attraverso l’analisi del traffico telefonico, servizi di pedinamento ed identificazione degli assuntori, con questi ascoltati per ricostruire la dinamica del rapporto di spaccio. Il 21enne aveva un esteso giro illecito in centro città secondo gli inquirenti, basato su cocaina e hashish. Al termine delle formalità di rito l’arrestato è stato portato al Don Bosco.