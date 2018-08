Coltano, sorpreso in pineta con droga e soldi: arrestato

Arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, nel tardo pomeriggio di Ferragosto, in località La Pineta a Coltano, un marocchino di 26 anni. Il giovane è stato sorpreso nella boscaglia dai Carabinieri di Tirrenia e ha tentato la fuga prima di essere fermato dai militari con l'aiuto dei colleghi della Compagnia di intervento operativo di Firenze. L'uomo è stato così perquisito e trovato in possesso di 18 grammi di cocaina suddivisa in 19 dosi, un bilancino di precisione e più di 1700 euro in banconote contanti di diverso taglio, ritenute provento dello spaccio.



Dopo le formalità di rito, il 26enne è stato trattenuto in camera di sicurezza, in attesa del rito direttissimo.