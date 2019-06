Droga e coltello in piazza della Stazione: un arrestato e quattro denunciati

E' stato arrestato la notte scorsa tra domenica 16 e lunedì 17 giugno un senegalese di 30 anni con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L'uomo è stato notato dai Carabinieri in atteggiamenti sospetti in piazza della Stazione, è stato così perquisito e trovato in possesso di oltre 25 grammi di marijuana e 2 di hashish. Dopo le formalità di rito è stato trattenuto nelle camere di sicurezza, in attesa del giudizio con rito direttissimo previsto per stamattina davanti al Tribunale di Pisa.

Sempre nei pressi della stazione ferroviaria è stato controllato un tunisino di 18 anni, il quale, oltre ad essere in possesso di un coltello a serramanico, ha fornito ai Carabinieri false generalità. E’ stato così denunciato all’Autorità Giudiziaria.

Altre tre persone infine sono state deferite all’Autorità Giudiziaria per l’inosservanza al foglio di via obbligatorio per tre anni dal Comune di Pisa.