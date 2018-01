Disperata fuga nei campi con la droga: bloccato da un poliziotto-maratoneta

Una fuga rocambolesca tra i campi, poi l'arresto. A finire in manette uno spacciatore tunisino che, per sua sfortuna, ha incontrato sulla sua strada un agente, in forze alla Polizia Stradale di Pisa, abituato a correre visto che aveva prestato servizio nel gruppo sportivo delle Fiamme Oro.

Il pusher era seduto a fianco di un connazionale su una Lancia color oro quando la pattuglia gli si è affiancata per un controllo in via Moruzzi, vicino al Cnr. Ai poliziotti l’andatura sportiva dell’auto non era piaciuta già da lontano e, pertanto, si sono avvicinati ai due che, dopo aver fatto finta di accostare, hanno proseguito la corsa.

Improvvisamente l’auto si è fermata e lo spacciatore, con uno scatto felino, è uscito dall’abitacolo, addentrandosi nei campi vicini. Ma la pattuglia non si è persa d’animo e così, mentre un agente bloccava l’auto e il conducente, il collega, forte della sua preparazione atletica, ha inseguito il fuggiasco, che aveva più di cento metri di vantaggio. Dopo un chilometro di corsa tra i campi fangosi, il poliziotto ha raggiunto e bloccato lo straniero che, durante la fuga, si era disfatto di un pacchetto contenente oltre 100 grammi, tra eroina e cocaina.

La droga, che immessa sul mercato nero avrebbe fruttato allo spacciatore più di 3.500 euro, è stata sequestrata dalla Polstrada, che ha condotto al carcere Don Bosco di Pisa il tunisino, arrestato per detenzione di stupefacenti e resistenza.

Il conducente del veicolo invece ha rifiutato di sottoporsi al test per rilevare l'eventuale guida sotto effetto di stupefacenti e gli è stata così ritirata la patente.