Ucciso da un mix letale di droga: individuato e arrestato il pusher

E' stato identificato il pusher che aveva ceduto la droga responsabile del decesso di un 53enne di Pontedera, ritrovato senza vita nel parcheggio ex Ape di viale Piaggio lo scorso 5 dicembre. L’autopsia confermò che il decesso era avvenuto per overdose di stupefacenti, un mix letale di cocaina ed eroina, conosciuto come speed.

Con una meticolosa indagine, dopo aver ricostruito i movimenti della vittima attraverso la visione dei filmati delle telecamere di sorveglianza presenti in diverse zone della città, i poliziotti della Sezione Anticrimine del Commissariato di Pontedera hanno individuato il momento della cessione della droga a opera di uno spacciatore nella zona della stazione ferroviaria. Si trattava di un giovane di origini magrebine che, parzialmente travisato, cedeva una dose allo sfortunato consumatore.

L’attività investigativa di Polizia si è così concentrata sull’identificazione dello straniero, fino a quando, nel corso di un normale controllo effettuato da una Volante con l’aiuto dell’Esercito, è stato identificato un marocchino di 24 anni, A.K., pluripregiudicato, senza fissa dimora che, per le caratteristiche somatiche, poteva essere l’autore dello spaccio di droga con conseguenze mortali. Gli ulteriori accertamenti lo hanno ritenuto il responsabile non solo della droga killer ma anche di altri spacci di droga a tossicodipendenti.

E’ stata quindi richiesta e ottenuta dalla Procura della Repubblica di Pisa un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per detenzione al fine di spaccio di sostanze stupefacenti e morte come conseguenza di altro delitto.