A Pisa nonostante il divieto di dimora: nei guai un altro 'dei Cavalieri'

Nuovo arresto di un pusher già implicato lo scorso dicembre nell'operazione 'Cavalieri 2018' che ha portato all'arresto di 27 spacciatori, quasi tutti tornati in libertà.

A finire in manette oggi, 18 gennaio, un marocchino di 43 anni, già finito in manette a fine anno e destinatario del divieto di dimora a Pisa.

Questa mattina l'uomo è stato sorpreso dagli agenti per le vie del centro di Pisa ed è stato così arrestato per violazione al divieto di dimora. Il 43enne è stato condotto in carcere.

Sono sette in totale gli stranieri che hanno violato il divieto imposto dal giudice e che sono stati condotti al Don Bosco.