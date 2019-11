In centro con la 'bottega della droga' in tasca: arrestato spacciatore

Primo risultato utile, nel primo giorno di avvio, per i servizi straordinari di controllo del territorio deliberati in sede di Comitato Ordine e Sicurezza Pubblica ed organizzati dal questore di Pisa per innalzare il senso di sicurezza nel centro storico nelle ore serali. E' stato infatti arrestato dagli agenti del reparto Prevenzione Crimine di Firenze aggregato a Pisa, un tunisino, non in regola con le norme del soggiorno, appena diciottenne, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Insofferente e nervoso al controllo dei poliziotti, a piedi per le vie del centro, dopo essere stato perquisito è stato trovato in possesso di due involucri di cellophane contenenti eroina, un involucro contenente cocaina, un involucro contenente marjuana e di un bilancino di precisione digitale, nonché di banconote per circa trecento euro in biglietti di piccolo taglio.

Le sostanze all’interno degli involucri erano già divise in dosi ed il fatto che il soggetto avesse con sé diverse tipologie di sostanze in modo da soddisfare ogni richiesta dei consumatori hanno contribuito a caratterizzare quella gravità del fatto che ha permesso l’immediato l’arresto in flagranza di reato.

"I servizi straordinari di polizia giudiziaria - fanno sapere dalla Questura - continueranno con il massimo impegno tutte le sere per alcune settimane, in aggiunta ai già operanti servizi di ordine e sicurezza pubblica nel centro storico e presso la Stazione Centrale ed ai controlli di polizia amministrativa serali e notturni presso locali ed esercizi pubblici non in regola con le normative del settore".