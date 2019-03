Vicolo delle Donzelle, aveva dosi di eroina e cocaina da vendere: arrestato

Ieri sera, giovedì 21 marzo, i Carabinieri hanno arrestato per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un cittadino tunisino di 24 anni, in Italia senza fissa dimora. Il giovane è stato notato in atteggiamento sospetto in vicolo delle Donzelle ed, a seguito di perquisizione personale, è stato trovato in possesso di oltre 5 grammi di cocaina, suddivisa in 11 dosi, e di 4 grammi di eroina, suddivisa in 14 dosi, oltre a 200 euro, somma ritenuta provento dell’attività illecita. Dopo le formalità di rito il 24enne è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Pisa, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Sono stati denunciati per lo stesso reato anche altri due tunisini e sequestrati 40 grammi di hashish, nascosti ai lati dello stesso vicolo del centro storico.