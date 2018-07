Droga nella casa in centro: arrestato 44enne

Aveva in casa, nel centro di Pisa, 300 grammi di marijuana e 50 grammi di hashish, oltre a materiale vario utilizzato per il confezionamento della droga ed una somma di denaro di 150 euro. E' finito in manette per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio un 44enne senegalese, arrestato nel pomeriggio di ieri, 5 luglio, dai Carabinieri della Stazione di Pisa.

L'uomo, dopo le formalità di rito, è stato trattenuto nelle camere di sicurezza del Comando Provinciale e questa mattina verrà giudicato con rito direttissimo davanti al Tribunale.