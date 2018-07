Vettovaglie, pusher aspetta i clienti: la Polizia lo controlla e trova la droga

Stava aspettando clienti in piazza delle Vettovaglie. Un atteggiamento che ha insospettito il personale della Squadra Mobile della Polizia che, dopo un breve appostamento, ha controllato lo spacciatore, un cittadino gambiano, trovato in possesso di 5,8 grammi di marijuana suddivisa in piccole dosi.

L'uomo, senza fissa dimora in Italia e con precedenti specifici in materia di reati inerenti gli stupefacenti, è stato dichiarato in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, e messo a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pisa.