Pontedera, sorpreso con mezzo etto di marijuana: arrestato e rimesso in libertà

Nel pomeriggio di ieri, venerdì 17 agosto, i Carabinieri hanno arrestato a Pontedera un nigeriano di 31 anni, per spaccio di marijuana. Lo straniero, perquisito d’iniziativa dai militari, è stato sorpreso in possesso di 52 grammi di sostanza stupefacente e di altre due dosi pronte per lo spaccio.

Dopo le formalità di rito, l’arrestato è stato rimesso in libertà, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria e in ottemperanza alle disposizioni attuative del codice.