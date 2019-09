Droga e soldi in casa: arrestato spacciatore

Nella serata di sabato 21 settembre, a Pontedera, nell’ambito di un servizio finalizzato al contrasto dei reati di microcriminalità e degrado urbano, i Carabinieri della Stazione, insieme ad un’unità cinofila del Centro di San Rossore, hanno arrestato un marocchino di 26 anni per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Il giovane, controllato in Piazza Berlinguer, è stato sorpreso in possesso di 3 dosi di cocaina, per complessivi 2 grammi, e di una somma in contante di 250 euro. La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire vario materiale utile al confezionamento delle dosi di droga e di una somma in contante di 3350 euro, ritenuta provento dell’attività illecita.