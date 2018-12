Pontedera, sorpreso con 17 dosi di cocaina addosso: in manette

Nella tarda serata di ieri, 5 dicembre, i militari della Stazione carabinieri di Pontedera, hanno arrestato in flagranza di reato un pregiudicato marocchino di 25 anni, per detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente. Nel corso della perquisizione personale, eseguita per l’atteggiamento sospetto del giovane, i carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato 17 dosi di cocaina per oltre 21 grammi di peso complessivo e 370 euro in denaro contante, provento dell’attività illecita. L’arrestato, dopo le formalità, è stato associato al carcere di Pisa, a disposizione dell’autorità giudiziaria.