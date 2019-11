Arresto spacciatore a Porta Fiorentina, lo 'Sguardo di vicinato': "Segnalato più volte, l'unione fa la forza"

Soddisfazione è espressa dall'associazione 'Sguardo di vicinato' per l'arresto nel pomeriggio di lunedì 25 novembre di uno spacciatore in via Emilia. L'uomo, un tunisino di 59 anni, aveva con se' oltre 80 grammi di droga. Decisivo per l'arresto da parte della Polizia il lavoro di osservazione dei cittadini.

"Vogliamo ancora una volta ringraziare il reparto Volanti della Questura di Pisa guidato dal vicecommissario Roberta Falaschi, per la continua attività di controllo sul territorio volto al contrasto dell'attività di spaccio di sostanze stupefacenti, che ha portato all'arresto nel quartiere La Cella/Porta Fiorentina di un pregiudicato - sottolineano dall'associazione - avevamo segnalato più volte la sua costante attività 'lavorativa' a tutte le ore del giorno e della notte e come sempre i pochi indizi e qualche particolare hanno permesso agli agenti di operare brillantemente. E questa volta sembra che la legge abbia gratificato chi ogni giorno mette a rischio la propria vita per la nostra".

"Il nostro da un lato vuole essere un grazie alle forze dell’ordine, dall’altro un’esortazione a tutti i cittadini che 'l’unione fa la forza' e che ognuno di noi può dare il suo seppur piccolo contributo perché la sicurezza oltre ad essere un diritto è anche un dovere, e deve essere partecipata, solo così si può ricostruire quel tessuto sociale che ogni giorno è sempre più minato" concludono dall'associazione 'Sguardo di vicinato'.