Stazione, 26enne fermato per un controllo: doveva scontare 4 anni di carcere

Doveva scontare 4 anni e 7 mesi di reclusione ed invece era tranquillamente in giro nella zona della stazione ferroviaria di Pisa. L'uomo, un tunisino di 26 anni, è stato però fermato per un controllo dalla Polizia e dal confronto con la banca dati è emerso come lo straniero fosse destinatario di un provvedimento di arresto da eseguire per unificazione di pene concorrenti, tutte collegate al traffico e detenzione di sostanze stupefacenti emesse da tribunali di varie città d’Italia, oltre al pagamento di una multa di 11.400 euro.

L'uomo è stato quindi arrestato e condotto alla casa circondariale Don Bosco per l’esecuzione della pena.