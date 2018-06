Via Mascagni, arrestato spacciatore: sequestrati hashish, marijuana e banconote

Era stato notato, nel pomeriggio di ieri, 21 giugno, con atteggiamento sospetto in via Mascagni dai Carabinieri della Stazione di Marina di Pisa. Così l'uomo, un 47enne senegalese, mentre era in compagnia di altri stranieri, è stato fermato e sottoposto a perquisizione personale. I militari hanno trovato e sequestrato 25 grammi di hashish e 15 grammi di marijuana che l'uomo aveva addosso, in dosi già pronte per lo spaccio. Oltre allo stupefacente, i Carabinieri hanno sequestrato anche alcune banconote, ritenute provento dell’attività illecita.



Il 47enne è finito in manette e dopo le formalità di rito è stato portato in camera di sicurezza, in attesa della convalida delle attività da parte del Giudice.