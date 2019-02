Pontedera, fermato mentre spaccia: nei guai un 20enne

Nel pomeriggio di ieri, 15 febbraio, i Carabinieri di Pontedera hanno arrestato in flagranza di reato un 20enne italiano residente del luogo, bloccato subito dopo aver ceduto un piccola quantità di hashish ad un altro giovane locale.

La successiva immediata perquisizione ha permesso di rinvenire in possesso del ragazzo ulteriore stupefacente per un totale di circa 40 grammi tra hashish e marijuana, più denaro ritenuto provento dell'attività di spaccio. A corredo trovati anche materiali per il confezionamento e la pesatura dello stupefacente. Nella mattinata di oggi è prevista l'udienza di convalida.