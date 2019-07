Pontedera, 20enne spaccia in zona stazione: arrestato

Nel pomeriggio di ieri, 24 luglio, i Carabinieri di Pontedera in azione per 'Strade Sicure' insieme alla Folgore, hanno arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti un 20enne senegalese.

Il giovane è stato sorpreso in Piazza Unità d'Italia dopo aver ceduto una dose di marijuana, del peso di circa un grammo, ad una persona del posto. L'arrestato, dopo le formalità di rito, è stato trattenuto nelle camere di sicurezza, in attesa del rito direttissimo disposto per la mattinata odierna davanti al Tribunale di Pisa.