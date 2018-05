Trovato con 21 ovuli di cocaina nel bosco: arrestato per spaccio

Nel pomeriggio di ieri, 9 maggio, i Carabinieri di Pisa hanno arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio un marocchino di 32 anni. Lo straniero era stato visto con atteggiamento sospetto nei boschi di Calambrone insieme a due connazionali, così è stato fermato e sottoposto a perquisizione personale.

La verifica ha permesso ai militari di rinvenire e sequestrare 21 involucri di cocaina, per altrettanti grammi, e 260 euro in banconote di diverso taglio, ritenute provento di spaccio. Dopo le formalità l'arrestato è stato trattenuto in camera di sicurezza, in attesa della convalida delle attività da parte del Giudice.