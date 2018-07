Pontedera: cerca di nascondersi nel bosco con la droga ma viene arrestato

Nel tardo pomeriggio di martedì 24 luglio i Carabinieri di Pontedera, insieme ai militari della Compagnia di Intervento Operativo di Firenze, hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti un marocchino di 29 anni.

L'uomo è stato fermato mentre cercava di nascondersi nella macchia boschiva, in località San Gervasio-La Rotta. Durante la perquisizione sono stati trovati in suo possesso di 9 grammi di cocaina, suddivisa in dosi, e 135 euro in contanti.

Dopo le formalità di rito l'arrestato è stato trattenuto in camera di sicurezza in attesa del rito direttissimo.