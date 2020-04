Viola più volte il divieto di dimora: in carcere

Aveva violato più volte il divieto di dimora emesso per il reato di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio commesso in provincia di Pisa dal 2014 al 2019. Per questo per un 25enne marocchino è scattato un provvedimento di custodia cautelare in carcere emesso dal gip del Tribunale di Pisa.

L'uomo è stato arrestato nella tarda serata di ieri a Castelfranco di Sotto dai Carabinieri della Compagnia di San Miniato ed è stato condotto nel carcere Don Bosco.

