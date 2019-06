Casciana Terme, aveva mezzo chilogrammo di marijuana in casa: arrestato 25enne

Nel pomeriggio di ieri, 20 giugno, i Carabinieri di Pontedera hanno arrestato a Casciana Terme un 25enne italiano per illecita detenzione di sostanze stupecenti.

L'operazione antidroga ha permesso di localizzare l'uomo in un'abitazione del centro della cittadina. La perquisizione domiciliare ha portato al ritrovamento di mezzo chilogrammo di marijuana e di alcuni grammi di hashsh, più materiale per il confezionamento della droga e denaro contante, ritenuto provento dell'attività di spaccio. L'arrestato sarà processato nella giornata di oggi per giudizio direttissimo al Tribunale di Pisa.