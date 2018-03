Condannato per spaccio a Castelfranco: in carcere

Nel pomeriggio di ieri, 15 marzo, a Vecchiano, i militari della Stazione Carabinieri di Migliarino Pisano hanno arrestato un 46enne di origine spagnola ma residente in Italia, in ottemperanza all’ordine di esecuzione per la carcerazione emessa dalla Procura della Repubblica di Pisa. L'uomo è stato trasferito presso il carcere Don Bosco per scontare una condanna di 4 anni e 4 mesi per spaccio di sostanze stupefacenti, commesso a Castelfranco di Sotto nell'aprile del 2015.