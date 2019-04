Pontedera, trovato lungo il fiume con 14 dosi di cocaina: arrestato

Nel pomeriggio di ieri, 15 aprile, i Carabinieri di Pontedera hanno arrestato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio un marocchino di 26 anni.

L'uomo è stato individuato e bloccato lungo l'argine del fiume Era, all'altezza di via del Molino. La perquisizione personale ha evidenziato il suo possesso di 14 dosi di cocaina, occultate in un involucro che teneva nella tasca del giubbotto. E' stato quindi trattenuto nelle camere di sicurezza, in attesa del giudizio direttissimo fissato stamani al Tribunale di Pisa.