Pontedera, trovato con 19 dosi di cocaina: arrestato

Nella tarda serata di ieri, 9 gennaio, i Carabinieri di Pontedera hanno tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un marocchino di 29 anni.

Lo straniero, pregiudicato e già sottoposto alla misura dell'obbligo di dimora, è stato perquisito dai militari durante un controllo ed è stato sorpreso in possesso di 19 dosi di cocaina da 1 grammo ciascuna.

Al termine delle formalità di rito, l'arrestato è stato trattenuto in camera di sicurezza, in attesa del rito direttissimo previsto per la mattinata di oggi.