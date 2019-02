Controlli in centro storico: un arresto per spaccio e tre denunce

Proseguono i controlli notturni dei Carabinieri in centro storico, per il contrasto di spaccio e microcriminalità. I militari pisani, insieme al personale della Compagnia Intervento Speciale del Battaglione 'Toscana', hanno arrestato una persona e ne hanno denunciate altre tre.

L'arresto è stato eseguito in via Buonarroti, in manette è finito un cittadino tunisino, sorpreso mentre cedeva 3 grammi di hashish ad un giovane del luogo, segnalato poi alla Prefettura. La perquisizione personale ha permesso di trovare addosso al tunisino altri 10 grammi della sostanza stupefacente e 100 euro, somma ritenuta provento di spaccio. L'uomo è stato trattenuto in camera di sicurezza, in attesa del giudizio direttissimo previsto nella mattinata odierna al Tribunale di Pisa. Nel corso della stessa operazione è stato controllato anche un altro tunisino, di trentasei anni, denunciato in concorso con l'arrestato per spaccio.

I controlli sono proseguiti ed in via Consoli del Mare è stato fermato ed in seguito denunciato un extracomunitario di 22 anni della Guinea. Il giovane alla vista dei militari ha provato a disfarsi di due involucri contenenti 23 grammi di marijuana, ma è stato visto e quindi deferito.

Ultimo denunciato è un brasiliano 27enne, residente in Italia, controllato in via Mascagni. L'uomo non ha rispettato il foglio di via obbligatorio, finendo anche per fare resistenza a pubblico ufficiale. La terza denuncia da lui collezionata è di porto di armi od oggetti atti ad offendere, in quanto alla perquisizione personale è stato trovato in possesso di un coltello.