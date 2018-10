Spaccio di droga nel 2015: in carcere

Arrestati ieri mattina, 10 ottobre, dai Carabinieri a Santa Croce sull'Arno e a Ponte a Egola (San Miniato) un 44enne e un 67enne, entrambi italiani, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale della Repubblica di Firenze. I due dovranno scontare una pena di 8 anni di reclusione per spaccio di sostanze stupefacenti, per fatti commessi in provincia di Pisa nel luglio del 2015. Sono stati condotti presso il carcere Don Bosco.