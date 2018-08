Pontedera, scoperta centrale dello spaccio in appartamento: due arresti

Utilizzavano un appartamento a Pontedera come base per lo spaccio. Sono finiti in manette due cittadini albanesi di 37 e 22 anni per detenzione ai fini di spaccio di sostanze supefacenti. L'operazione, condotta questa mattina, 9 agosto, dai Carabinieri della Compagnia di Pontedera, che ha coordinato la Stazione di Cascina e il Nucleo Operativo e Radiomobile, ha visto i militari dell'Arma perquisire l'appartamento, dove sono stati rinvenuti e sequestrati 1 chilo e 300 grammi fra hashish e marijuana, suddivisi in panetti di diversa grandezza, 10 piantine di canapa indiana e altre semenze similari, una bilancia digitale per la pesa al dettaglio, materiale vario per il confezionamento e circa 600 euro in contanti, provento dell’attività di spaccio.

I due pusher, che avevano tentato di eludere gli eventuali controlli nascondendo lo stupefacente nel sottotetto e fra varie suppellettili, sono stati arrestati e, dopo le formalità di rito, sono stati accompagnati presso la Casa Circondariale di Pisa, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria.