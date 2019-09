Cede cocaina ad un tossicodipendente: arrestato a Cascina

Nel pomeriggio di ieri, 22 settembre, a Cascina, i Carabinieri hanno arrestato un 50enne marocchino per spaccio di sostanze stupefacenti. L'uomo è stato bloccato subito dopo aver ceduto una dose di cocaina di oltre mezzo grammo ad un tossicodipendente del luogo. La successiva perquisizione, estesa anche al domicilio dell’extracomunitario, ha consentito il rinvenimento di ulteriori 2 dosi della stessa sostanza per complessivi 3 grammi, oltre a materiale idoneo al confezionamento della droga. L’arrestato è stato trattenuto nelle camere di sicurezza, in attesa del giudizio direttissimo.