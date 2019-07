Ai domiciliari per spaccio viene sorpreso fuori casa con altra droga

Arrestato sabato mattina, 29 giugno, a Cascina dai Carabinieri della Stazione di Navaccio un 47enne italiano. L'uomo, sottoposto agli arresti domiciliari per reati in materia di spaccio di stupefacenti commessi lo scorso 7 maggio, è stato sorpreso fuori dalla propria abitazione e trovato in possesso di 2 grammi di eroina, suddivisa in 5 dosi, nonché della somma contante di 75 euro, ritenuta provento dell’attività illecita. L’arrestato è stato tradotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari in attesa del giudizio direttissimo previsto per stamattina.