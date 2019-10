Spaccia vicino all'Alberghiero e tenta di ingoiare la droga: arrestato

Controlli mirati nella serata di ieri, 2 ottobre, da parte delle Volanti della Questura di Pisa, con la collaborazione di personale del Reparto Prevenzione Crimine Firenze, nei luoghi maggiormente frequentati da giovani, sia per ragioni di svago sia per attività lavorative o didattiche, luoghi che attirano l’attenzione di coloro che sono dediti ad attività illecite.

Durante un controllo effettuato in via Garibaldi, nei pressi dell’Istituto Professionale Alberghiero, è stato individuato un cittadino extracomunitario che, alla vista degli agenti, ha immediatamente mostrato segnali di insofferenza ed agitazione.

L’agitazione è apparsa subito comprensibile, dato che l’extracomunitario, non appena i poliziotti hanno proceduto al controllo, ha tentato invano di ingoiare alcuni piccoli involucri, poi risultati essere otto e contenere cocaina per il peso complessivo di 2,4 grammi; l’uomo aveva poi in tasca una banconota da 10 euro, chiaro provento dell'attività di spaccio.

Il cittadino extracomunitario, T.M., marocchino di 37 anni, pluripregiudicato anche per reati dello stesso tipo, irregolare in Italia, è stato arrestato per detenzione di sostanza stupefacente a fini di spaccio e, alla luce dell’aggravante prevista dalla legge nei casi in cui l’attività delittuosa si svolga in prossimità di istituti scolastici, associato al carcere Don Bosco, a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.