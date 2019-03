Blitz in appartamento: arrestato minorenne per spaccio di droga

Una segnalazione che era partita dalla scuola e che ha portato alle prime luci di lunedì mattina, 25 marzo, al blitz della Polizia Municipale in un appartamento del centro città dove vive una famiglia con due figli di 13 e 16 anni. Per alcuni giorni gli agenti hanno svolto un'attività investigativa con appostamenti e pedinamenti, che hanno condotto fino all'abitazione dove sono stati notati movimenti sospetti legati all'attività di spaccio.



Nel corso della perquisizione il ragazzo più grande è stato trovato in possesso di 1 kg di droga (sostanze miste ma con principio attivo molto potente) e di circa un migliaio di euro in spiccioli. Il sedicenne è stato così arrestato immediatamente dagli agenti della Municipale e condotto in giornata in una struttura di accoglienza per minori.

“Questa delicata operazione portata a termine dalla Polizia Municipale di Pisa - commenta l’assessore alla Sicurezza Giovanna Bonanno - si inserisce all’interno dell’intensificazione dei controlli nelle aree più critiche della città, attuata dal mio assessorato sulla base delle segnalazioni che quotidianamente raccolgo dai cittadini. In questo caso, trattandosi di minori, il comandante Stefanelli ha messo in atto tutte le attenzioni e precauzioni dovute al caso. Il mio ringraziamento va, ancora una volta, al costante impegno e al lavoro assiduo della Municipale di Pisa”.