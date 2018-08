Peccioli, sorpreso con la droga in auto: spacciatore arrestato e rimesso in libertà

Arrestato nella tarda serata di ieri, lunedì 27 agosto, a Peccioli dai Carabinieri un cittadino italiano di 46 anni, per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

L'uomo, alla guida della propria auto, è stato sorpreso in possesso di oltre due grammi di cocaina. La successiva perquisizione domiciliare ha consentito il rinvenimento di un modico quantitativo di marijuana, di un bilancino di precisione, di circa 200 grammi di sostanza da taglio e di materiale idoneo al confezionamento delle dosi.



Condotto in caserma, dopo le formalità di rito, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato rimesso in libertà.