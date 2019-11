Spaccia in piazza Martiri della Libertà: arrestato 24enne

E' stato sorpreso in piazza Martiri della Libertà a Pisa mentre cedeva ad una persona un involucro contenente 2 grammi di marijuana. A finire nei guai un 24enne gambiano, incensurato. Perquisito dai Carabinieri sono stati trovati oltre 4 grammi della stessa sostanza stupefacente.

Il giovane è finito in manette per spaccio e detenzione di droga.