Spaccia cocaina in piazza Vittorio Emanuele: in manette

Nella tarda serata di ieri, 16 giugno, a Pisa, i Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia hanno arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti un tunisino di 29 anni. Lo stesso è stato sorpreso in Piazza Vittorio Emanuele II mentre cedeva, in cambio di 36 euro, una dose di mezzo grammo di cocaina a un giovane, identificato e successivamente segnalato alla Prefettura di Pisa.

La successiva perquisizione domiciliare ha consentito il rinvenimento di ulteriori 10 grammi di hashish e di una somma di denaro pari a 270 euro, ritenuta provento dell’attività illecita.

L’arrestato è stato posto agli arresti domiciliari, in attesa del giudizio con rito direttissimo previsto per stamattina.