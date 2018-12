Hashish pronto da spacciare: arrestato 22enne

Arrestato la notte scorsa in piazza Guerrazzi a Pisa un giovane italiano di 22 anni. Il ragazzo è stato perquisito dai carabinieri e trovato in possesso di 38 grammi di hashish e di 120 euro in contanti ritenuti provento di spaccio. Il denaro e la droga sono stati sequestrati e il 22enne è finito in manette con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Dopo le formalità di rito, il giovane è stato trattenuto nella camera sicurezza del Comando provinciale dell'Arma, in attesa del rito direttissimo previsto per la mattinata di oggi davanti al Tribunale di Pisa.