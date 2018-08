Si lancia dalla finestra per sfuggire ai Carabinieri: arrestato

Si è lanciato dal primo piano di un'abitazione di via Maccatella a Pisa e poi, anche se ferito per la caduta, ha tentato la fuga. A preoccupare, sabato mattina, 18 agosto, un cittadino tunisino di 32 anni, era la presenza dei Carabinieri che, nelle vicinanze, erano impegnati in un altro intervento. Il giovane si è così buttato dall'abitazione ed è scappato ma è stato poi inseguito, bloccato e identificato dai militari dell'Arma, con i quali ha ingaggiato una breve colluttazione.

I Carabinieri hanno così perquisito l'abitazione del 32enne, già noto per i suoi precedenti di polizia. All'interno erano presenti altri due connazionali di 40 e 34 anni. I militari nel corso dell'ispezione hanno trovato circa 16 grammi di eroina, 2 grammi di hashish, 30 grammi di sostanza da taglio, 2 bilancini di precisione, vari strumenti per il confezionamento e 1870 euro in contanti.

Il tunisino, per le lesioni riportate a seguito della caduta, è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Cisanello, dove è stato medicato e dimesso per una frattura del tallone e di tre costole. In seguito i tre extracomunitari (il 32enne ferito e i due connazionali presenti nell'abitazione) sono stati accompagnati al Comando Carabinieri e arrestati per concorso in detenzione di sostanza stupefacente. A carico del solo 32enne inoltre grava anche la resistenza a Pubblico Ufficiale.



I tre sono stati trattenuti nelle camere di sicurezza, in attesa del rito direttissimo che si terrà questa mattina davanti al Tribunale di Pisa.